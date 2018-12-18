Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Sahte İçkiye 1 Gözaltı

Adıyaman'da Sahte İçkiye 1 Gözaltı

35 dakika önce

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde polis tarafından, sahte içki üretimi yapılan 2 adrese operasyon düzenlendi.

Adıyaman'da Sahte İçkiye 1 Gözaltı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde polis tarafından, sahte içki üretimi yapılan 2 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda sahte içki ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde sahte içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen 2 adrese operasyon düzenleyen ekipler, satışa hazır 94 şişe içinde farklı türlerde sahte içki ile 40 litre şişelenmemiş sahte içki ve değişik markalarda 150 karton bandrolsüz makaron ele geçirildi. Operasyonda sahte içkileri yılbaşında piyasaya sürmek için hazırlık yaptığı belirlenen S.E. gözaltına alındı.  Polis sahte içkilere el koyarken, gözaltına alınan S.E., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:13 Kaynak: DHA

Polis, Adıyaman, Güncel
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