Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da sahte içkiye 2 gözaltı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da sahte içkiye 2 gözaltı

Adıyaman'da sahte içkiye 2 gözaltı

7 saat önce

ADIYAMAN'da jandarmanın sahte içki satışı yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda bir otomobilde sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da sahte içkiye 2 gözaltı, System.String[]

ADIYAMAN'da jandarmanın sahte içki satışı yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda bir otomobilde sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Besni İlçe  Jandarma Komutanlığı ekiplerince kente sahte içki getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Gaziantep- Besni yolu üzerinde kontrol noktası oluşturan jandarma plakası belirlenen otomobili durdurdu. Otomobilin bagaj kısımda yapılan aramalarda farklı markalara ait 23 dolu şişe ve 10 litre bandrolsüz sahte içki ele geçirildi. İçkiye el koyan ekipler otomobildeki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.


Jandarma, Besni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kapalı kasa kamyondan 82 kaçak göçmen çıktı
Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Dışişleri'nden tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir Avrasya anket şirketinden çarpıcı AK Parti yorumu: 50 ile 60 arası istifa gelecek Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş toprağa verildi! Tabutla defnedildiler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 20:09:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da sahte içkiye 2 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]