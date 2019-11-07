Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da sahte para operasyonu: 2 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da sahte para operasyonu: 2 gözaltı

Adıyaman'da sahte para operasyonu: 2 gözaltı

7 saat önce

Adıyaman'da, faaliyet gösteren işletmelere sahte para vererek alışveriş yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 4 kişiden 2'si yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman'da sahte para operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Adıyaman'da, faaliyet gösteren işletmelere sahte para vererek alışveriş yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 4 kişiden 2'si yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'da bulunan marketlere, fırınlar gibi işletmeler ile cinsel ilişkide bulundukları hayat kadınlarına sahte para verdikleri tespit edilen V.P., M.B., R.A., A.A., isimli 4 kişinin adreslerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda R.A., ile A.A., yakalanarak gözaltına alınırken V.P., ile M.B., adreslerinde bulunamadı. Gözaltına alınan 2 kişi sorgulanmak üzere Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Öte yandan V.P'nin evinde yapılan aramalarda bir adet tabanca ise ele geçirildi. Polis ekipleri adreslerde bulunmayan V.P., ile M.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:04 Kaynak: İHA
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