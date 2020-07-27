Adıyaman'da sahte para operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'da sahte para operasyonunda 4 bin 800 lira ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bazı işyerlerine sahte para verilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, olayla ilgili yakalanan E.S., Ö.L. ve İ.G'yi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

Zanlılardan, E.S. tutuklandı, diğer iki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin üst aramasında 48 sahte banknot ele geçirildi.