Adıyaman'da sahte para operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Adıyaman'da düzenlenen sahte para operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte para olduğu bilgisi aldı.

Ekipler, çalışmaları sonucunda M.E.K. adlı kişinin evinde ve üst aramasında 11 sahte 200 liralık banknot ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.