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Adıyaman'da sahte para operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'da sahte para operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

23.11.2021 14:35
Adıyaman'da sahte para operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da sahte para operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'da sahte para operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri parada sahtecilik suçu kapsamında kent merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, burada yaptığı aramada 100 liralık 30 sahte banknot ele geçirdi, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adıyaman'da sahte para operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kaçakçılık, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da sahte para operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da sahte para operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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