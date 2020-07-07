Adıyaman'da sahte para operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

Adıyaman'da sahte para operasyonunda 4 tutuklama

Adıyaman'da düzenlenen sahte para operasyonunda 4 zanlı tutuklandı.

Adıyaman'da düzenlenen sahte para operasyonunda 4 zanlı tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerinin kentte bazı iş yerlerine sahte para verildiği iddiaları üzerine düzenledikleri operasyonda gözaltına alınan R.T, M.E.T, M.D. ve B.Ş'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde düzenlenen operasyonda 100 liralık banknotlar halinde toplam 11 bin 400 lira sahte para ele geçirilmişti.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da sahte para operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
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