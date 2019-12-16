Adıyaman'da sahte paraları atarak kaçmaya çalışan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da sahte paraları atarak kaçmaya çalışan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'da sahte paraları atarak kaçmaya çalışan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

ADIYAMAN'da, polisi görünce üzerindeki 200 TL'lik 14 sahte banknotu atıp kaçmaya çalışan M.B., ekiplerce yakalandı.

Adıyaman'da sahte paraları atarak kaçmaya çalışan şüpheli tutuklandı, System.String[]

ADIYAMAN'da, polisi görünce üzerindeki 200 TL'lik 14 sahte banknotu atıp kaçmaya çalışan M.B., ekiplerce yakalandı. M.B. tutuklandı.

Tütün Pazarı'nda trafik uygulaması yapan polis ekiplerini gören M.B., üzerindeki paraları yola atıp kaçmaya başladı. Şüpheliyi fark eden polisler yaşanan kovalamacanın ardından M.B.'yi yakalayıp gözaltına aldı. 200 TL'lik 14 sahte banknota da el koyan ekipler, M.B.'yi sorgulamak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:58 Kaynak: DHA
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