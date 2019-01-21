Adıyaman'da Sahte Paraya 3 Gözaltı

ADIYAMAN'da, polis tarafından bir büfeye düzenlenen operasyonda 100 liralık 44 sahte banknot ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, polis tarafından bir büfeye düzenlenen operasyonda 100 liralık 44 sahte banknot ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.



Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbar üzerine bir büfeye operasyon düzenledi. Büfede yapılan aramada, 100 liralık 44 sahte banknot ele geçiren polis, işyerinde bulunan A.C., F.D. ve G.O.'yu gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulamak üzere emniyete götürdü.



- Adıyaman

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Emniyet Müdürü Tarihi Eser Kaçakçılığından Gözaltına Alındı

İstanbul'da İki Grup Arasında Çatışma Çıktı: Yaralılar Var!

Polis, Akaryakıt Hırsızlarını Suç Üstü Yakaladı

Genç Kadın, Kendisini Kurtaran Kişiyi Hırsızlıkla Suçladı