Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da, Sahte Paraya 3 Gözaltı

Adıyaman'da, Sahte Paraya 3 Gözaltı

36 dakika önce

ADIYAMAN'da, bir büfeye operasyon düzenleyen polis, 4 bin 400 lira sahte para ele geçirirken olayla ilgisi olduğundan şüphelenilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Adıyaman'da, Sahte Paraya 3 Gözaltı, System.String[]
ADIYAMAN'da, bir büfeye operasyon düzenleyen polis, 4 bin 400 lira sahte para ele geçirirken olayla ilgisi olduğundan şüphelenilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Polis ekipleri, kent merkezindeki bir büfede sahte para bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Baskın yapılan büfede yapılan aramada 44 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi. Ele geçirilen sahte paralara el koyan polis, büfe sahibi ile bağlantılı olduğu şüphesiyle 2 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:14 Kaynak: DHA

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