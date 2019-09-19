Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da sahte sağlık raporu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Adıyaman'da sahte sağlık raporu operasyonu

49 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenledikleri sahte sağlık kurulu raporlarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları, haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 4 kişi yakalandı.

Adıyaman'da sahte sağlık raporu operasyonu, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenledikleri sahte sağlık kurulu raporlarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları, haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren medikal ürünler satan bir firma tarafından fatura edilen reçeteleri incelemeye aldı.

İncelemeler sonucunda raporların söz konusu vatandaşların bilgisi olmadan sahte olarak düzenlendiği, bu raporlarla Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan para tahsil edilerek kamu kurum ve kuruluşlarının zarara uğratıldığı ve haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

Kahta Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şirket sahibi ve çalışanları M.T, H.Y.S, İ.P. ve Ö.D. gözaltına alındı.

Operasyonda zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi.

Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Babacan'ın kuracağı partiye en çok İYİ Partililerden ilgi var
Okulda panik anları! Kız öğrenci birinci kattan aşağıya atladı Son Dakika: Bakan Soylu: Son 2 yılda PKK'nın dağ kadrosu yüzde 78 geriledi Müge Anlı'da kayıp Burhan Aykurt olayında "Konsomatris" detayı herkesi şaşırttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 14:54:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da sahte sağlık raporu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]