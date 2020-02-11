Adıyaman'da 'sahte senet' çetesi çökertildi - Son Dakika
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Adıyaman'da 'sahte senet' çetesi çökertildi

6 saat önce

ADIYAMAN'da, sahte imzayla iş insanlarını 30 milyon TL dolandıran çeteye polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da 'sahte senet' çetesi çökertildi, System.String[]

ADIYAMAN'da, sahte imzayla iş insanlarını 30 milyon TL dolandıran çeteye polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i mahkemece tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında iş insanlarını 'sahte senet' ile dolandıran çeteye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince operasyon düzenlendi. Ekiplerin 4 adrese yaptığı yaptı baskında çok sayıda sahte senet ele geçirilirken Fikret Ç., Murat Y., Müjdat A. ve Turgut Cengiz B., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ele geçirilen senetlerin yapılan incelemesinde üzerindeki imzaların ve kaşelerin sahte olduğu anlaşıldı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve sorgulaması tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Turgut C. B., tutuklanarak cezaevine gönderilirken Fikret Ç., Murat Y., Müjdat A., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin Adana, Mersin, Gaziantep, İstanbul ve Kayseri'de iş insanlarını aynı yöntemle 30 milyon dolandırdıkları öğrenildi.


Adıyaman, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:01 Kaynak: DHA
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