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Adıyaman'da Sakal-ı Şerif'e büyük ilgi

1 saat önce

Adıyaman'da Sakal-ı Şerif'e büyük ilgiADIYAMAN - Adıyaman'da Kadir Gecesi nedeniyle ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

Adıyaman'da Sakal-ı Şerif'e büyük ilgi
ADIYAMAN - Adıyaman'da Kadir Gecesi nedeniyle ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.
Adıyaman Merkez Kab Camisinde ziyarete açılan Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'ini görmek için vatandaşlar Cuma Namazından sonra sıraya girdi. Cuma Namazı sonrası Salavatlar getirilerek ziyarete açıldı. Kadınlar ve erkekler salavatlar ve dualar eşliğinde Sakal-ı Şerif'i görmenin heyecanını yaşadı. Vatandaşlar cep telefonları ile Sakal-ı Şerif'i kaydetti. Kab Cami İmam Hatibi Fethi Erdil, "Rabbim günahlarımızın affına vesile kılsın. Sakal-ı Şerif, Peygamber Efendimizden bir hatıradır. Ziyaret etmek bir ibadet değildir ama onu hatırlamak salat-ü selam getirmek bizim acımızdan çok güzeldir. Peygamber Efendimize binlerce kez salat-ü selam olsun, Allah'ın rahmeti Müslümanların üzerine olsun inşallah" dedi.
Vatandaşlar ise, Sakal-ı Şerif'i görmekten duydukları mutluluk ve heyecanı dile getirdi.
Adıyaman'da Sakal-ı Şerif'e büyük ilgi
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:15 Kaynak: İHA
Kadir Gecesi, Adıyaman, Genel
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