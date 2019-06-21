Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da şarampole devrilen ATV'deki 7 kişi yaralandı
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Adıyaman'da şarampole devrilen ATV'deki 7 kişi yaralandı

27 dakika önce

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkan 2 kişilik ATV şarampole devrildi, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Adıyaman'da şarampole devrilen ATV'deki 7 kişi yaralandı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sürücüsünün  kontrolden çıkan 2 kişilik ATV şarampole devrildi, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Uzunkuyu köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Kübra Yıldırım yönetimindeki 27 UM 952 plakalı 2 kişilik ATV, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Kübra Yıldırım ile aralarında çocukların da bulunduğu ATV'deki  Halis Yıldırım, Berfin Yıldırım, Rabia Yıldız, Fatmagül Yıldız, Serap Yıldız ve Sabri Yıldız yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:29 Kaynak: DHA
Besni, Adıyaman, Güncel
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