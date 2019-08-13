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Adıyaman'da, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

35 dakika önce

Adıyaman'da, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandıADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kahta- Siverek karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Faik Kıyak yönetimindeki 02 AAN 905 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Fail Kıyak ile otomobildeki Zehra Erdoğan, Muhammed Samet Kıyak, Remziye Kıyak ve 7 yaşındaki Selcan Kıyak yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Samet Kıyak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 12:04 Kaynak: DHA
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