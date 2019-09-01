Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
Son Dakika Güncel Haber

Adıyaman'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

2 saat önce

Adıyaman'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Adıyaman'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü, System.String[]

Adıyaman'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Şükrü Bilen'in (64) kullandığı 02 AZ 649 plakalı traktör, merkeze bağlı Hacıhalil köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi Bilen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cesedi otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bilen'in yakınları, hastanede sinir krizi geçirdi.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belçika'da, Müslümanları kızdıracak karar! Helal kesim yasağı başladı
Marmaris'te cayır cayır yanan tekne, suya gömüldü ABD felaketi bekliyor: Dorian kasırgası Kategori 5 seviyesine yükseldi Rusya'dan, Türkiye ve ABD'nin "Suriye'de güvenli bölge" adımına destek açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.9.2019 15:58:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]