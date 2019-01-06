Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Sarıkamış Şehitleri Anıldı

Adıyaman'da Sarıkamış Şehitleri Anıldı

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sarıkamış Harekatının 104. yılı etkinlikleri kapsamında Adıyaman'da çok sayıda vatandaş, düzenlenen yürüyüşe katılarak Sarıkamış şehitlerini andı.

Adıyaman'da Sarıkamış Şehitleri Anıldı, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sarıkamış Harekatının 104. yılı etkinlikleri kapsamında Adıyaman'da çok sayıda vatandaş, düzenlenen yürüyüşe katılarak Sarıkamış şehitlerini andı.

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonunda düzenlenen Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşüne, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ulucami önünde başlayan yürüyüş Adıyaman Kapalı Cumhuriyet Salonuna kadar devam etti. Yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk bayraklarıyla tekbirler getirerek, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları eşliğinde Adıyaman Kapalı Cumhuriyet Salonuna kadar yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemine binaen konuşmalar ve şiirler okundu. Şiirlerin okunduğu esnada bazı vatandaşlar göz yaşlarını tutamayarak duygusal anlar yaşadı.

Okunan şiirlerin ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:55 Kaynak: İHA

Sarıkamış, Adıyaman, Güncel
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