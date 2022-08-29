Sazlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Sazlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu

29.08.2022 13:51
Sazlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu

Adıyaman'da, sazlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, sazlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolunda bulunan Hasancık Köyü yakınlarında yer alan sazlıkta yangın meydana geldi. Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçerek olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda ise bir çok börtü böcek telef oldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hasancık, Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sazlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sazlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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