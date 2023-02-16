Adıyaman'da şebeke suyunu içmeyin uyarısı - Son Dakika
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Adıyaman'da şebeke suyunu içmeyin uyarısı

16.02.2023 20:00

Adıyaman'da şebeke suyunu içmeyin uyarısı Başkandan suyun sadece temizlikte kullanılması uyarısıADIYAMAN Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, testlerde temiz çıkan şehir şebeke suyunun sadece temizlikte kullanılması uyarısında bulundu.

Adıyaman'da şebeke suyunu içmeyin uyarısıBaşkandan suyun sadece temizlikte kullanılması uyarısı
ADIYAMAN Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, testlerde temiz çıkan şehir şebeke suyunun sadece temizlikte kullanılması uyarısında bulundu. Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, testleri temiz çıkan şehir şebeke suyu konusunda vatandaşları uyardı. Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından şu ana kadar 9 mahalleye su verildiğini söyleyen Kılınç, yapılan testlerinin olumlu çıktığını fakat buna rağmen vatandaşların suyu sadece temizlik yapmak için kullanması tavsiyesinde bulundu.Çok sayıda ölümüz varBenzerine rastlanmayan depremlerle karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "6 Şubatta bildiğiniz gibi bazı kaynaklara göre 3 tane, bazı kaynaklara göre de zaten bizim de şahit olduğumuz 2 tane ciddi deprem yaşadık. Bilim adamları aynı günde yaşanması mümkün olmayan bir olay olduğunu söylüyor. Hakikaten ciddi bir hasar oluştu. Bin 166 tane binamız tamamen çöktü. Maalesef çok sayıda can kaybımız var. Allah'tan rahmet diliyorum, onlar şehittirler. Geride kalan ailelere, hepimiz aynı şekildeyiz, Cenabı Allah sabırlar versin, yaralılarımıza acil şifalar versin. Tabi bir tarafta enkaz kaldırma çalışmaları bitmek üzere. Yanılmıyorsam bu gün, ayarın biter. Şebeke suyunu içmeyin uyarısıTestleri temiz çıkmasına rağmen şebeke suyunun sadece temizlikte kullanılmasını söyleyen Kılınç, "En azından yaşayan insanlarımızı salgından, enfeksiyonlardan korumak için ciddi gayretimiz var. Bu anlamda şehrin ancak yüzde 40'ına su verebildik. İnşallah peyderpey bunu arttırmaya çalışacağız çünkü temiz su olmazsa, temizlik olmazsa hastalık artma ihtimali çok yüksektir. Şu anda sularımız temiz ama yine de diyoruz ki verdiğimiz sular temiz ama yine de bir takım çatlaklıklar olabilir, çok fazla enkaz olduğu için, bulaşı riski vardır. Her ne kadar testler temiz de olsa bunu daha çok temizlik anlamında kullanalım, içme amaçlı kullanmayalım, daha çok hazır su tüketelim diye vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Çok ciddi bir ekiple de sahada, yaklaşık 50-60 araçla çöpler temizlenmeye çalışılıyor. Hemen hemen Türkiye'nin her tarafından bir birliktelik ruhu içerisinde çalışma gayreti var. Hakikaten çok komplike ve dediğim gibi Adıyaman hiç böyle bir soğuk görmedi. Bu soğukta en azından vatandaşlarımız bir barınma noktasında gayret var. Başta Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın, milletvekillerimizin, tüm Türkiye'nin yani, muhalefetiyle, iktidarıyla herkes sağ olsunlar ciddi bir gayret içerisindeler. Herkes bir şeyler yapma çabası içerisinde, sivil toplum örgütleri. Bizi de belki ayakta tutan o birliktelik ruhudur" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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Adıyaman Belediyesi, Süleyman Kılınç, Adıyaman, Şebeke, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da şebeke suyunu içmeyin uyarısı - Son Dakika

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