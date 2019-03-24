Adıyaman'da Seçim Çalışması Sırasında Gerginlik
28 dakika önce
Adıyaman'da seçim çalışmaları sırasında irtibat büroları birbirine yakın olan iki partinin üyeleri arasında gerginlik yaşandı.
Adıyaman
'da seçim çalışmaları sırasında irtibat büroları birbirine yakın olan iki partinin üyeleri arasında gerginlik yaşandı. Atatürk Bulvarı
Valilik Kavşağı yakınlarında AK Parti
Seçim İrtibat Bürosu ile İYİ Parti
Seçim İrtibat Bürosunda bulunan partililer arasında bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. Yaşanan gerilim üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildi. Polis
ekiplerinin gelmesinin ardından kısa süreli gerginlik sona ererken, partililer de irtibat bürolarına geri döndü.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:46 Kaynak: İHA
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