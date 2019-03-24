Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Seçim Çalışması Sırasında Gerginlik

Adıyaman'da Seçim Çalışması Sırasında Gerginlik

28 dakika önce

Adıyaman'da seçim çalışmaları sırasında irtibat büroları birbirine yakın olan iki partinin üyeleri arasında gerginlik yaşandı.

Adıyaman'da Seçim Çalışması Sırasında Gerginlik, System.String[]
Adıyaman'da seçim çalışmaları sırasında irtibat büroları birbirine yakın olan iki partinin üyeleri arasında gerginlik yaşandı. Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı yakınlarında AK Parti Seçim İrtibat Bürosu ile İYİ Parti Seçim İrtibat Bürosunda bulunan partililer arasında bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. Yaşanan gerilim üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildi. Polis ekiplerinin gelmesinin ardından kısa süreli gerginlik sona ererken, partililer de irtibat bürolarına geri döndü.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:46 Kaynak: İHA

AK Parti, Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Güncel
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