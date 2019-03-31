Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Seçim Kutlaması

Adıyaman'da Seçim Kutlaması

2 saat önce

Adıyaman Belediye Başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Süleyman Kılınç'ın kazanmasının ardından çok sayıda partili ve vatandaş kutlama yaptı.

Adıyaman'da Seçim Kutlaması, System.String[]
Adıyaman Belediye Başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Süleyman Kılınç'ın kazanmasının ardından çok sayıda partili ve vatandaş kutlama yaptı.

İl başkanlığı önünde toplanan partililer ve vatandaşlar, yağmura rağmen davul zurna eşliğinde halay çekti ve sevinç gösterilerinde bulundu.

Kılınç, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, her türlü manipülasyona ve karşı ittifaka rağmen seçimi kazandıklarını belirtti.

Seçimde sıkıntı yaşamayacaklarını bildiklerini ifade eden Kılınç, şunları söyledi:

"Bu muhalefete iyi bir ders oldu. Çok demokratik bir yarış oldu. Adıyaman huzur ve barış şehridir. Herhangi bir taşkınlık olmadı. Adıyaman, seçim süreci noktasında her zaman Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin yanında olmuştur. Her türlü olumsuzluğa ve propagandaya rağmen başarılı bir sonuç aldık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:21 Kaynak: AA

Süleyman Kılınç, AK Parti, Adıyaman, Güncel
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