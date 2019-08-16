Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da şehitler için mevlid-i şerif okutuldu
Son Dakika Güncel Haber

Adıyaman'da şehitler için mevlid-i şerif okutuldu

58 dakika önce

Adıyaman Valiliği tarafından şehitler için mevlid-i şerif okutuldu.

Adıyaman'da şehitler için mevlid-i şerif okutuldu, System.String[]
Adıyaman Valiliği tarafından şehitler için mevlid-i şerif okutuldu.
Yenipınar Camisi'nde, 16 Ağustos 2018'de terörle mücadele operasyonu sırasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yılmaz Özer, Jandarma Uzman Çavuşlar Mehmet Kürşat Yılmaz, Tuncer Doğan ve Oğuzhan Tekerek için mevlid-i şerif okutuldu.
Programda İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kuran-ı Kerim okunarak ilahiler seslendirildi ve şehitler için dua edildi.
Vali Aykut Pekmez, vatandaşların huzur ve güvenliği, milletin birlik ve beraberliği ile kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü uğruna şehadet mertebesine erişen şehitler ile tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.
Programa, AK Parti Adıyaman milletvekili İbrahim Halil Fırat, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, kurum ve kuruluşların amirleri, jandarma ve emniyet personeli, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Jandarma, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yemekteyiz yarışmacıları, MasterChef Türkiye'nin kadrosuna dahil oldu
Damat dehşetinde katledilen 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı Rapçi Travis Scott, sevgilisi Kylie Jenner'a 2,8 milyon TL değerinde kolye hediye etti Son Dakika! Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 17:20:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da şehitler için mevlid-i şerif okutuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]