Adıyaman'da Şehitler İçin Mevlit Okutuldu
16 dakika önce
Adıyaman'de Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit olan polis ve askerler için mevlit okutuldu.
Adıyaman
'de Emniyet Müdürlüğü
tarafından şehit olan polis ve askerler için mevlit okutuldu. Polis
Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Emine Uyumaz Cami'nde düzenlenen mevlit programına; Emniyet Müdürü Metin Alper
, İl Jandarma
Komutanı Albay Ercan Atasoy
ile polisler ile şehit yakınları katıldı.
Camide ikindi namazının ardından mevlit okutuldu ve şehitler için dua edildi. Mevlit sonunda cemaate lokum ikram edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:13 Kaynak: DHA
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