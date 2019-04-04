Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Adıyaman'da Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

16 dakika önce

Adıyaman'de Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit olan polis ve askerler için mevlit okutuldu.

Adıyaman'de Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit olan polis ve askerler için mevlit okutuldu.

Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Emine Uyumaz Cami'nde düzenlenen mevlit programına; Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ile polisler ile şehit yakınları katıldı.

Camide ikindi namazının ardından mevlit okutuldu ve şehitler için dua edildi. Mevlit sonunda cemaate lokum ikram edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:13 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adıyaman, Güncel
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