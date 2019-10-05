Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da sel sorununa kalıcı çözüm
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Adıyaman'da sel sorununa kalıcı çözüm

25 dakika önce

Özellikle kış mevsiminde aşırı yağışlardan sonra şehir merkezinde meydana gelen sel olaylarının önüne geçmek için Adıyaman Belediyesi, Atatürk Bulvarı'nda iki baks arasına 800'lük boru döşeme çalışması yaptı.

Adıyaman'da sel sorununa kalıcı çözüm, System.String[]

Özellikle kış mevsiminde aşırı yağışlardan sonra şehir merkezinde meydana gelen sel olaylarının önüne geçmek için Adıyaman Belediyesi, Atatürk Bulvarı'nda iki baks arasına 800'lük boru döşeme çalışması yaptı.


Adıyaman'da özellikle kış mevsimlerinde yaşanan aşırı yağışlardan sonra meydana gelen selin önüne geçmek için Adıyaman Belediyesi, Atatürk Bulvarı'nda gece çalışması yaptı.


Sel sorununu kaynağından çözmek için önceliği şehrin kuzeyinde yapmayı planladığı Kuşaklama Kanalına veren yetkililer, şehir merkezindeki noktalarda da çalışmayı sürdürüyor.


Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı civarında iki baks arasına 800'lük boru döşendi. Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın da yerinde incelediği çalışmalar sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.


Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Kılınç, ekiplere gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Şehrimizde, özellikle kış mevsiminde aşırı yağışlar esnasında Atatürk Bulvarı'nın kuzey kısmında bulunan yağmur suyu baksının kapasitesinin yetersiz olmasından dolayı aşırı göllenme meydana gelmekteydi. Buna bağlı olarak da çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktaydı. Bu sorunları ortadan kaldırmak için ekiplerimiz bugün önemli bir çalışma yürütüyor. Atatürk Bulvarı'nın güney kısmında bulunan baksa taşkın yüklemesi yapan arkadaşlarımızın gerçekleştirdiği bakstan baksa bağlantı işlemini şehrin birkaç noktasında daha yapmayı planlıyoruz. Gündüz şehir trafiğini aksatmamak için gecenin bu saatinde yoğun bir şekilde çalışan tüm mesai arkadaşlarıma gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:27 Kaynak: İHA
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