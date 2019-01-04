Adıyaman'da Sel Suları Asfaltı Söktü

Adıyaman'da sel suları asfaltı söktüADIYAMAN - Adıyaman'da şiddetli yağışın neden olduğu sel asfaltı yerinden söktü.

Adıyaman'da sel suları asfaltı söktü



ADIYAMAN - Adıyaman'da şiddetli yağışın neden olduğu sel asfaltı yerinden söktü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış, ulaşımda aksamalar, su baskınları ve heyelan uyarısı yaptığı Adıyaman'da yağış kent merkezinde yaşamı olumsuz etkiledi. Geceden itibaren sağanak şekilde yağan yağmur cadde ve sokakları gölete çevirdi. Adıyaman merkezde metrekareye 32 kilogram yağış düştü.

Şiddetli yağmurun sebep olduğu sel nedeniyle Haydar Efendi Caddesindeki asfalt yerinden söküldü. Araç sürücüleri bir taraftan sel suları ile mücadele ederken diğer taraftan yerinden sökülen asfalt parçalarından kaçmaya çalıştı.

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle sürücüler gölet nedeniyle araçlarına binmekte, yayalar ise karşıdan karşıya geçmekte güçlük çekti.

Adıyaman Belediyesi ekipleri ise, tıkanan mazgalları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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