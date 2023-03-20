Adıyaman'dan acı görüntü! Selde kaybolan hamile anne ve kızına ait eşyalar bulundu - Son Dakika
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Adıyaman'dan acı görüntü! Selde kaybolan hamile anne ve kızına ait eşyalar bulundu

20.03.2023 10:16

Adıyaman'ın Tut ilçesinde yaşanan yıkıcı sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetmişti. Selde kaybolan hamile Fatma Tekdal ve 1,5 yaşındaki kızı Zümra'yı arama kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor. Ekiplerin birtakım eşyalarına ulaştığı anne kızdan henüz haber alınamıyor.

Adıyaman'da etkili olan sağanak yağış sonrası sel felaketi meydana geldi. Kentte 2 kişi hayatını kaybederken; Tut ilçe merkezinden geçen derenin sağanak sonrası taşması sonucu konteynerleri sele kapılarak kaybolan hamile Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra'ya ulaşılması için Ömerova Deresi'nde çalışmalara devam ediliyor.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 10. Komando Tugayı, polis dalgıçları, sahil güvenlik, jandarma arama kurtarma, jandarma özel asayiş, jandarma sualtı arama kurtarma, AFAD, UMKE, Orman İşletme, DSİ ve itfaiye personelinin bulunduğu çok sayıda ekip, anne ve kızını bulmak için yoğun çalışma yürütüyor. Elazığ, Konya, Adıyaman ve Adana emniyet müdürlüklerinde görevli dalgıçların da destek verdiği arama çalışmalarında, iş makineleriyle de derenin geçtiği alanlarda balçık ve çamurlar temizleniyor.

Adıyaman'da selde kaybolan iki kişiye ait bazı eşyalar bulundu

"ONLARA AİT HATIRLARA ULAŞTIK"

Bölgede koordinatör olarak görev yapan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, "İlk gün arkadaşlarımızın gayretiyle, maalesef 2 vatandaşımıza vefat etmiş şekilde ulaştık. Geri kalan 2 vatandaşımızı arama çalışmamız devam ediyor. Şu ana kadar, suya sürüklenen konteyner içerisindeki vatandaşlarımıza ait eşyalara ulaştık. Onlara ait hatıralara ulaştık ama maalesef halihazırda 2 vatandaşımıza ulaşamadık. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Bey'in talimatları doğrultusunda çalışmalarımız, gece gündüz demeden aralıksız bir şekilde devam ediyor."

Adıyaman'da selde kaybolan iki kişiye ait bazı eşyalar bulundu

Özkan, ilçede sel sonrası 16 evi tahliye ettiklerini ve bu vatandaşların bir kısmının kendi istekleriyle yakınlarının yanında kaldığını ve bir kısmının da yurtlara yerleştirildiğini ifade etti.

Adıyaman'da selde kaybolan iki kişiye ait bazı eşyalar bulundu
Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Adıyaman'dan acı görüntü! Selde kaybolan hamile anne ve kızına ait eşyalar bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'dan acı görüntü! Selde kaybolan hamile anne ve kızına ait eşyalar bulundu - Son Dakika
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