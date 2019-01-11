Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Adıyaman'da Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

2 saat önce

Adıyaman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 450 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi.

Adıyaman'da Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
Adıyaman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 450 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda, Altınşehir Mahallesinde kovalamaca sonucu yakalanan S.H. isimli şahıs 450 gram sentetik kannabinoid maddesi ile birlikte yakalandı.

Emniyetteki sorgulaması tamamlanan S.H. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:18 Kaynak: İHA

Altınşehir, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa
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