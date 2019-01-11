Adıyaman'da Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Adıyaman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 450 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi.

Adıyaman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 450 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi.



Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda, Altınşehir Mahallesinde kovalamaca sonucu yakalanan S.H. isimli şahıs 450 gram sentetik kannabinoid maddesi ile birlikte yakalandı.



Emniyetteki sorgulaması tamamlanan S.H. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

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