Üye Girişi
Serada çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

Serada çıkan yangın hasara yol açtı

13.02.2022 14:35

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir serada çıkan yangın, hasara neden oldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir serada çıkan yangın, hasara neden oldu.

Kahta- Siverek kara yolu üzerinde bulunan bir serada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri bölgede incelemelerde bulundu.

Sera sahibi Mustafa Beyazkuş, yangının nasıl çıktığını anlamadıklarını belirterek, yangın nedeniyle maddi zararlarının oluştuğunu söyledi.

Serada çıkan yangın hasara yol açtı
Serada çıkan yangın hasara yol açtı
Serada çıkan yangın hasara yol açtı

YORUMLAR
500

Hisarcık, Adıyaman, Yangın, Kahta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Serada çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:44 Albayrak'tan sonra Yusuf Günay da sessizliğini bozdu!
14:44 Halil Falyalı cinayetinde dikkat çeken gelişme!
14:29 Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı!
14:23 Kılıçdaroğlu'na "Görüşmede adaylığınız konuşuldu mu?" diye soruldu, cevabı net oldu!
14:09 Boupendza'dan sonra bir başka Süper Lig kralını kadrosuna katıyor
13:43 Kılıçdaroğlu'ndan "Masada neden HDP yoktu?" eleştirilerine cevap geldi: Onlarla da görüşüyoruz, sorun yok
13:32 "2104'ten geliyorum" diyerek 27 yıl sonraki tüyler ürpertecek felaketin fotoğrafını paylaştı
13:03 Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: İndirimi yansıtmayanlara en ağır yaptırımları uygulayacağız
13:02 Fenerbahçe'nin yengesi bu kez taraftarı karşısına aldı!
12:28 Bebekleri buz gibi havada dışarıda uyutuyorlardı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 14:59:38. #1.13#
SON DAKİKA: Serada çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement