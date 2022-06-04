Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, suda yaptıkları aramada, Abdulbaki Rahmani (45) ve henüz ismi öğrenilemeyen kişinin cesedini çıkardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Serinlemek için gölete giren 2 kişi boğuldu - Son Dakika

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