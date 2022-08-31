Seyir halindeki motosiklet yandı - Son Dakika
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Seyir halindeki motosiklet yandı

31.08.2022 14:26
Seyir halindeki motosiklet yandı

Adıyaman'da, seyir halinde olduğu esnada alev alarak yanan motosiklette esnaflar müdahale etti.

Adıyaman'da, seyir halinde olduğu esnada alev alarak yanan motosiklette esnaflar müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümer Meydanı (Atatürk Heykeli) yakınlarında seyir halinde olan bir motosiklet alev alarak yanmaya başladı. Yanan motosikleti durduran sürücü çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Durumu fark eden esnaflar ellerine aldıkları yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Motosikletin elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangında ölen yada yaralanan olmazken motosiklette maddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki motosiklet yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyir halindeki motosiklet yandı - Son Dakika
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