Isınan fren balataları yangına neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Isınan fren balataları yangına neden oldu

01.08.2022 13:15
Isınan fren balataları yangına neden oldu

Adıyaman'da, seyir halindeki bir tırın lastikleri aşırı şekilde ısınan balatalardan dolayı alev aldı.

Adıyaman'da, seyir halindeki bir tırın lastikleri aşırı şekilde ısınan balatalardan dolayı alev aldı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Sakarya Caddesi İtfaiye Müdürlüğü Kavşağında 27 ALZ 278 plakalı patates yüklü tırın balatalarının aşırı şekilde ısınmasından dolayı lastiklerde yangın meydana geldi. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına alarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçerek olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler büyümeden yangını söndürdü. Yapılan söndürme sonrasında itfaiye ekiplerince tırın lastiklerinde soğutma yapıldı. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Patlayan elektrik kablolarına suyla müdahale ettiler Patlayan elektrik kablolarına suyla müdahale ettiler Patlayan elektrik kablolarına suyla müdahale ettiler Patlayan elektrik kablolarına suyla müdahale ettiler
Kaynak: İHA

Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Isınan fren balataları yangına neden oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:43 Alexander Sörloth, Fenerbahçe iddialarına ilişkin net konuştu
12:35 Galatasaray stoper istiyor! Hedefte Chelsea'nin yıldızı Malang Saar var
12:33 Sivas'ın gizemli köyü Ağıl, kaçak define avcıları tarafından talan edildi
12:17 Zafer Partisi'nden tepki çeken sözler: Yeni ulu önderimiz Ümit Özdağ
12:11 Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Kim Min-jae'den sonra tüm gözler gözler Attila Szalai'de
12:09 Zonguldak'ta tüyler ürperten intihar! Kaybolan yaşlı adam asılı olarak bulundu... Eşinin ipten kurtarma çabasıysa yürek dağladı
12:04 Adana'da bir şahıs, husumetlisini "Sevgilime sarkıntılık yaptı" diyerek cinsel organından vurdu
11:50 Fenerbahçe'den kaleye Gökhan Akkan hamlesi! Anlaşma sağlandı
11:52 İlk kez oy kullanacak gençler kimi tercih edecek? ORC anketinin sonuçları şaşırttı
11:43 İkilem grubu bir dönem kendilerine müziği bıraktıran olayı anlattı: Ödül alınca sadece bir kişi tebrik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 13:15:59. #1.11#
SON DAKİKA: Isınan fren balataları yangına neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement