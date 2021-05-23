Adıyaman'da seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Durumu fark eden sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Cumali Aktaş idaresindeki 01 BLP 18 plakalı kamyonet, Besni Yenikent yakınlarında seyir halindeyken alev aldı.

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