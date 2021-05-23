Adıyaman'da seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Cumali Aktaş idaresindeki 01 BLP 18 plakalı kamyonet, Besni Yenikent yakınlarında seyir halindeyken alev aldı.
Durumu fark eden sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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