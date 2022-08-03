Edinilen bilgilere göre, R.G., idaresindeki 10 PK 364 plakalı Tofaş marka otomobil, Altınşehir Mahallesi Karaali Köprüsü yakınlarında seyir halinde olduğu esnada alev aldı. Aracın motor kısmında elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden sürücü alevlere müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Seyir halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika

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