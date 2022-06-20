Adıyaman'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Adıyaman'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor

20.06.2022 14:33
Adıyaman'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor

Adıyaman'da etkisini artıran sıcak hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

Adıyaman'da etkisini artıran sıcak hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

Sıcaklığın 37 dereceye ulaştığı kentte sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar gölgelik alan ve su kenarlarında serinlemeye çalıştı.

Çarşı esnafından Şerif Gürbüzcan, AA muhabirine, kentte sıcak havanın etkisini göstermeye başladığını söyledi.

Vatandaşların sıcakta gölgelik alanları tercih ettiğini belirten Gürbüzcan, "Sıcaklık birden arttı Adıyaman'da. Biz de el ve yüzümüzü yıkayarak serinlemeye çalışıyoruz. Esnaf ve vatandaşlarımızdan ricamız sahipsiz hayvanlar için işletmelerinin önüne bir kap su koysunlar." dedi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

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