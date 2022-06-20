Vatandaşların sıcakta gölgelik alanları tercih ettiğini belirten Gürbüzcan, "Sıcaklık birden arttı Adıyaman'da. Biz de el ve yüzümüzü yıkayarak serinlemeye çalışıyoruz. Esnaf ve vatandaşlarımızdan ricamız sahipsiz hayvanlar için işletmelerinin önüne bir kap su koysunlar." dedi.

ABD'de etkili olan aşırı sıcaklar en az 2 bin sığırın hayatını kaybetmesine neden oldu!

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

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