Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da şiddet haraç ve tehdit operasyonu
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Adıyaman'da şiddet haraç ve tehdit operasyonu

1 saat önce

Adıyaman'da vatandaşlardan tehditle haraç aldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da şiddet haraç ve tehdit operasyonu, System.String[]
Adıyaman'da vatandaşlardan tehditle haraç aldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kent merkezinde vatandaşların huzur ve refahını bozan, şiddet ve tehdit eylemlerini kullanarak iş yeri ve araç kurşunlama, iyi niyetli kişilerin taşınır ve taşınmaz mallarına hukuksuzca el koyma ve bu tür eylemlerin odağı haline gelen kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.
Ekipler, kent merkezinde 6 adreste yaptıkları eş zamanlı operasyonda M.G.K. ve A.K'yi gözaltına aldı.
Aramalarda çok sayıda senet, protokol ve faiz içerikli notlar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:59 Kaynak: AA
emniyet müdürlüğü, adıyaman, Güncel
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