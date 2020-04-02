Adıyaman'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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Adıyaman'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
6 saat önce
Adıyaman'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilediADIYAMAN'da, sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı.
Adıyaman'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
ADIYAMAN'da, sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı. Kentte akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 30 dakika devam eden sağanak yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ulaşımın aksadığı araçların güçlükle ilerlediği kentteki yollar, su birikintileri nedeniyle göle döndü. Sağanak nedeniyle bazı semtlerde yağmur suyu, giriş katlardaki ev ve işyerlerine doldu. Yağmur suyu baskının yaşandığı işyerlerindeki eşyalar zarar görürken, belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 09:11 Kaynak: DHA
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