Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Şiddetli Yağış Uyarısı

Adıyaman'da Şiddetli Yağış Uyarısı

2 saat önce

Adıyaman'da belediye hoparlöründen şiddetli yağış beklendiği duyurularak, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Adıyaman'da Şiddetli Yağış Uyarısı, System.String[]
Adıyaman'da belediye hoparlöründen şiddetli yağış beklendiği duyurularak, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Elazığ Meteoroloji 13 Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Adıyaman'da beklenen yağışla ilgili yapılan bilgilendirme sonrası Adıyaman Belediyesi anonsla uyarıda bulundu. Şiddetli yağış beklendiği belirtilen anonsta, vatandaşlara yağış, fırtına ve buzlanmaya karşı tedbirli olmaları konusunda hatırlatmalarda bulunuldu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:36 Kaynak: İHA

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