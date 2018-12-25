Adıyaman'da Şiddetli Yağış Uyarısı
2 saat önce
Adıyaman'da belediye hoparlöründen şiddetli yağış beklendiği duyurularak, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.
Adıyaman
'da belediye hoparlöründen şiddetli yağış beklendiği duyurularak, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Elazığ
Meteoroloji 13 Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Adıyaman'da beklenen yağışla ilgili yapılan bilgilendirme sonrası Adıyaman Belediyesi anonsla uyarıda bulundu. Şiddetli yağış beklendiği belirtilen anonsta, vatandaşlara yağış, fırtına ve buzlanmaya karşı tedbirli olmaları konusunda hatırlatmalarda bulunuldu. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:36 Kaynak: İHA
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