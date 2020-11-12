Adıyaman'da sigara içilmeyecek açık alanlar belirlendi - Son Dakika

Adıyaman'da sigara içilmeyecek açık alanlar belirlendi

12.11.2020 15:20
Adıyaman'da sigara içilmeyecek açık alanlar belirlendi, System.String[]

Korona Virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, Adıyaman'da açık alanda sigara içilmeyecek yerler belirlendi.

Korona Virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, Adıyaman'da açık alanda sigara içilmeyecek yerler belirlendi.

Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu, vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu, cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içmeyi bahane ederek maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları gerekçesiyle, bazı yerlerde sigara içmeyi yasakladı.

Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen korona virüs salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanmasının son derece önem taşıdığı açıklamasında bulunan Adıyaman Valiliği, 12.11.2020 Perşembe gününden itibaren yasakların başlayacağını kaydetti.

Valilik yaptığı yazılı açıklamada, "Bu nedenle maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat gereği sigara içilmesi yasaklanan alanların yanında 12.11.2020 tarihinden itibaren ilimiz merkezinde

cadde ayırımı yapılmaksızın tüm toplu taşıma araçlarının durakları, İl Trafik Komisyonu tarafından araç giriş çıkışı kısıtlanan cadde ve sokaklar, ilimiz genelindeki parklar ve dinlenme alanları, Atatürk Bulvarı (Emniyet Müdürlüğü- Adliye Sarayı arasında bulvarın iki tarafındaki alan), Filistin Caddesi, Atatürk Caddesi (9 Eylül Caddesi -Atatürk Bulvarı arası), Ulucami Mahallesi 807 sokak (Kale altı, kültür sokağı), 9 Eylül Caddesi, Eski Kahta Caddesi (Cumhuriyet Caddesi ayrımı Batı kısmı), Cumhuriyet Caddesi, Harıkçı Caddesi, Gölbaşı Caddesi, Yahya Kemal Caddesi, Bozbey Caddesi (Gölbaşı Caddesi-İmamı Azam Caddesi arası), Sağlık Ocağı Caddesi, Gölebatmaz Caddesi, Erdem Caddesi, Buhara Caddesi, Sakarya Caddesi (Atatürk Bulvarı- Haydar Efendi Caddesi arası), Zey Caddesi (Atatürk Bulvarı- Haydar Efendi Caddesi arası), Hastane Caddesi (Atatürk Bulvarı- Haydar Efendi Caddesi arası), bu caddelere bağlanan sokaklarda, kısıtlama getirilen caddeye (5) metre mesafe içerisinde de yer alan bölgelerde sigara, tütün ve tütün mamullerinin içilmesinin yasaklandı" denildi. - ADIYAMAN

Adıyaman'da sigara içilmeyecek açık alanlar belirlendi
Adıyaman'da sigara içilmeyecek açık alanlar belirlendi
Adıyaman'da sigara içilmeyecek açık alanlar belirlendi
Adıyaman'da sigara içilmeyecek açık alanlar belirlendi

Atatürk Bulvarı, Koronavirüs, Adıyaman, Sigara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da sigara içilmeyecek açık alanlar belirlendi - Son Dakika


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