Adıyaman'da Silah Atölyesi Olarak Kullanılan Eve Operasyon: 1 Gözaltı
42 dakika önce
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde jandarmanın silah atölyesi olarak kullanıldığını tespit ettiği eve düzenlenen operasyonda silah ve mermi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
ADIYAMAN'ın Gölbaşı
ilçesinde jandarmanın silah atölyesi olarak kullanıldığını tespit ettiği eve düzenlenen operasyonda silah ve mermi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri Gölbaşı'ndaki evde silah tamiri ve üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İlçeye bağlı Belören
beldesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 104 mermi, 2 tabanca namlusu, 9 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi. Malzemelere el koyan ekipler ev sahibi M.Ç.'yi gözaltına alarak, sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürdü.
- Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 08:42 Kaynak: DHA
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