Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Silah Atölyesi Olarak Kullanılan Eve Operasyon: 1 Gözaltı

Adıyaman'da Silah Atölyesi Olarak Kullanılan Eve Operasyon: 1 Gözaltı

42 dakika önce

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde jandarmanın silah atölyesi olarak kullanıldığını tespit ettiği eve düzenlenen operasyonda silah ve mermi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da Silah Atölyesi Olarak Kullanılan Eve Operasyon: 1 Gözaltı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde jandarmanın silah atölyesi olarak kullanıldığını tespit ettiği eve düzenlenen operasyonda silah ve mermi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gölbaşı'ndaki evde silah tamiri ve üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İlçeye bağlı  Belören beldesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 104 mermi, 2 tabanca namlusu, 9 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi. Malzemelere el koyan ekipler ev sahibi M.Ç.'yi gözaltına alarak, sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 08:42 Kaynak: DHA

Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Odasına Giren Yengesi, 17 Yaşındaki Genci Fenalaşmış Halde Buldu Firariden Polise: Uykuda Bile Rahat Bırakmadınız

Delirten Hastalık Nedeniyle Ötenazi İsteyen Kadının Yüzü Artık Gülüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhalefete Yüklendi: Anket Firmalarıyla Seçim Falı Açıyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 21:24:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Silah Atölyesi Olarak Kullanılan Eve Operasyon: 1 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]