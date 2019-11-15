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Son Dakika Güncel Adıyaman'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Adıyaman'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

6 saat önce

ADIYAMAN"da polisin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 5 tüfek ele geçirildi 1 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

ADIYAMAN"da polisin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda  2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 5 tüfek ele geçirildi 1 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yasadışı silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 5 tüfek, 37 mermi, 83 fişek, 1 kama ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 6 adet sikke ele geçirildi. Silahlara ve diğer malzemelere el koyan ekipler 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgisi olan 5 kişinin yakalanması için ise çalışmaların devem ettiği bildirildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:32 Kaynak: DHA
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