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Adıyaman'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
6 saat önce
ADIYAMAN'?da polisin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 5 tüfek ele geçirildi 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:06 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'?da polisin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 5 tüfek ele geçirildi 1 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yasadışı silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 5 tüfek, 37 mermi, 83 fişek, 1 kama ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 6 adet sikke ele geçirildi. Silahlara ve diğer malzemelere el koyan ekipler 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgisi olan 5 kişinin yakalanması için ise çalışmaların devem ettiği bildirildi.
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