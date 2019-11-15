Adıyaman'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir gözaltı

Adıyaman'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı, 2 tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 5 tüfek ele geçirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezinde silah ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik teknik ve fiziki takip çalışması başlattı.

Ekipler, kent merkezindeki belirlenen 6 farklı adreste yaptığı aramalarda, 2 tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 5 tüfek, 37 mermi, 83 fişek, kama ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 6 sikke ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.