Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da silah operasyonu
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Adıyaman'da silah operasyonu

5 saat önce

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda, biri uzun namlulu 2 tüfek, kalaşnikof ve av tüfeği fişekleri ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da silah operasyonu, System.String[]

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda, biri uzun namlulu 2 tüfek, kalaşnikof ve av tüfeği fişekleri ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.Ş'nin Karapınar Mahallesi'ndeki evinde uzun namlulu tüfek ve tabanca bulunduğu, bunları satmak amacıyla müşteri arayışında olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, şahsın ev ve iş yerinde arama yaptı.

Aramada, uzun namlulu tüfek, kısa namlu kısa dipçik tüfek, 52 kalaşnikof fişeği, 137 tabanca fişeği, 24 kalibre av tüfeği fişeği, 2 tabanca kılıfı, 2 pala, oluklu bıçak ele geçirilirken E.Ş. gözaltına alındı.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 08:48 Kaynak: AA
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