Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da silah operasyonu
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Adıyaman'da silah operasyonu

1 saat önce

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda av tüfeği, tabanca, muşta, bıçak, fişek ve tabanca mermisi ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da silah operasyonu, System.String[]

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda av tüfeği, tabanca, muşta, bıçak, fişek ve tabanca mermisi ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çaylı köylü yakınlarında durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada, av tüfeği, tabaca, muşta, çeşitli ebatlarda 5 bıçak, 20 fişek, 5 tabanca mermisi ele geçirildi.

Araç sürücüsü H.E. gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:10 Kaynak: AA
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