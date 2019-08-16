Adıyaman'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
1 saat önce
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:31 Kaynak: AA
'ın Gerger
ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
İlçeye bağlı Beybostan köyünde akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine pompalı av tüfeği ile ateş açtı.
Kavgada K.E. (34) ve İ.Ö. (66) vücutlarına isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralandı.
Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılardan K.E. 112 Acil Servis
ekiplerince Kahta
Devlet Hastanesine İ.Ö. ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan İ.Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. K.E'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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