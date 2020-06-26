Adıyaman'da silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika

Adıyaman'da silahlı kavga: 1 ölü
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada av tüfeği ile vurulan Mehmet Kızıl (35), hayatını kaybetti.
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada av tüfeği ile vurulan Mehmet Kızıl (35), hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Bozpınar köyünde meydana geldi. İki aile arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüyerek av tüfeklerinin kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalar Mehmet Kızıl'a isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Kızıl doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olay sonrası köyde geniş güvenlik önlemi alarak kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 12:53 Kaynak: DHA
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