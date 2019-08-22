Son Dakika Haberleri: ADIYAMAN'DA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Son Dakika Güncel Haber

ADIYAMAN'DA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

6 dakika önce

ADIYAMAN Besni İlçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 kişi ile hayvaların sahibi arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'DA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI, System.String[]

ADIYAMAN Besni İlçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 kişi ile hayvaların sahibi arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Besni Sugözü mesire alanı yakınlarındaki bir hayvan barınağında meydana geldi. İddiaya göre, M.G. arkadaşı F.U. ile birlikte Garip Sarıgül'e ait küçükbaş hayvanların olduğu ahıra hırsızlık için gitti. Daha önce ahırından bir çok hayvan çalındığını tespit eden hayvanların sahibi Garip Sarıgül hayvanların bulunduğu ahırda nöbet tutmaya başladı. Akşam saatlerinde hayvanların sahibi duyduğu sesler üzerine ahırdan tüfeğini alarak dışarı çıktı. Hayvanlarını çalmaya gelenleri görünce tüfeğini ateşledi. Çıkan kurşunların isabet ettiği F.U. olay yerinde hayatını kaybederken arkadaşı M.G. ile hayvanların sahibi Garip Sarıgül çıkan kavgada ağır yaralandı. Olayı duyanların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri F.U.'nun (21) öldüğünü tespit etti. Kavgada ağır yaralanan Sarıgül ile M.G. ise ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'nde götürülerek tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Sarıgül ile M.G., buradaki müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden F.U.'nun cenazesi ise otopsi için Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayda hayatını kaybeden F.U.'nun yakınları hastaneye gelerek sinir krizleri geçirdi. Jandarma ve polis hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Besni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Girdiği evde yakalanan hırsızdan pişkin cevap: Sanki adam öldürdük
Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren damat için karar verildi Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı 5 kişinin öldüğü Diyarbakır'daki silahlı kavgada kahreden detay! Hırsız sandıkları kişileri kovalarken öldüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 05:18:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ADIYAMAN'DA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]