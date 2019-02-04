Adıyaman'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
2 saat önce
Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Adıyaman
'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi'nde Tayfun E. (47) ile Mahmut A. (40) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, Tayfun E, tabancayla Mahmut A'yı ayağından yaraladı.
112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polisler ekipleri Tayfun E'yi gözaltına aldı.
Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü, tabancaya el konuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:14 Kaynak: AA
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