Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

2 saat önce

Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi'nde Tayfun E. (47) ile Mahmut A. (40) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Tayfun E, tabancayla Mahmut A'yı ayağından yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisler ekipleri Tayfun E'yi gözaltına aldı.

Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü, tabancaya el konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:14 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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