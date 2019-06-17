Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı
3 dakika önce
Adıyaman'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:24 Kaynak: AA
'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Varlık Mahallesi'nde iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen şüpheli silahla Nebi Tekin'i sağ bacağından ve sol kolundan yaraladı.
112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis
, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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