Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

3 dakika önce

Adıyaman'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]
Adıyaman'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Varlık Mahallesi'nde iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen şüpheli silahla Nebi Tekin'i sağ bacağından ve sol kolundan yaraladı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:24 Kaynak: AA
Adıyaman
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otobüste kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren kahraman kadın şoför o anları anlattı Son dakika! VakıfBank, Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisini kullanıma sundu Berfin heyecanla beklediği ameliyata el sallayarak girdi Son dakika! Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 18:27:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]