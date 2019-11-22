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Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Cevdet Y. (48) ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs arasında Hürriyet Mahallesi 8013 Nolu sokak içerisinde bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken kimliği belirsiz şahıs yanındaki silahla Cevdet Y.'ye, ateş etti. Silahtan çıkan mermilerin vücuduna isabet alması sonucu yaralanan Cevdet Y., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı Cevdet Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri ise olayı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Hürriyet Mahallesi, Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:35 Kaynak: İHA
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